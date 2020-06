Rechaza el Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez que desde la dependencia se hubiera ordenado a policías investigadores que salieran a detener a quienes ayer se dirigían a la manifestación en la calle 14.

Informa que por estos hechos dos elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, aunque no se descarta la participación de hasta 15 policías.

“La indicación que se dio por todos los mandos en todo momento fue permanecer dentro de estas instalaciones. De seguir las instrucciones que se les estaban dando y dentro de estas instrucciones de las cuales hay constancia en las grabaciones del C5 era permanente escuchar en el radio, no caer en ningún tipo de provocación, el personal deberá mantenerse en calma”

A decir del Fiscal los elementos que participaron en los levantones de ayer cometieron múltiples irregularidades tales como detenciones ilegales, no dar parte al Ministerio Público y desatender la instrucción de mantenerse en las instalaciones.

Extraoficialmente se ha informado que uno de los dos policías detenidos lleva la clave operativa J3 es decir, el tercero al mando de la policía investigadora. (Por José Luis Escamilla / Foto: @FiscaliaJal)