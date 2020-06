A pesar que la Fiscalía de Jalisco informó la detención de tres policías de Ixtlahuacán de los Membrillos por el asesinato de Giovanni López hace un mes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos advierte que detrás está una larga lista de funcionarios municipales que fueron omisos.

Luego de las actuaciones realizadas durante los útimos días, personal del organismo acreditó por ejemplo que el doctor que revisó a Giovanni en los servicios médicos municipales estaba a dos metros de distancia y no se le acercó.

Habla el Presidente de la Comisión, Alfonso Hernández Barrón.

“Como ustedes saben ya se anunció la detención de algunos elementos, sin embargo con la narrativa breve que les he compartido ustedes seguramente pueden advertir que el rango de servidores públicos involucrados debe ser mayor.”

La Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó también que la Fiscalía estatal fue omisa porque aunque inició la carpeta de investigación en cuanto se informó la muerte de Giovanni López, no le dio parte al organismo para que hiciera lo propio.

Hasta el momento la Comisión no ha podido tener comunicación con los familiares de la víctima. Por José Luis Escamilla / Foto: Facebook/Alfonso Hernández Barrón