Deja un comentario

El entrenador de los Pumas, Andrés Lillini, dijo hoy que el haber perdido la final ante León le dejo mucha tristeza por la ilusiones que se habían hecho sus jugadores.

“La tristeza no me la puedo sacar de encima, uno se hace muchas ilusiones al estar ahí, uno no quiere dejar pasar la oportunidad se siente en ese compromiso de no defraudar a tanta gente que está ilusionada y que este equipo hizo que se ilusione y orgulloso por que los jugadores dejaron hasta el ultimo minuto todo, nos ganó el mejor, al final nos ganó el mejor, pero sí la tristeza es, hoy es un día muy difícil para mi”.

Esta es la segunda final consecutiva que pierde Pumas tras haber caído también en el 2015 ante los Tigres.

(Por Manuel Trujillo Soriano).