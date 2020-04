Al presentar el quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias para enfrentar la epidemia del coronavirus, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que sólo el 13 por ciento de las empresas del país se han negado a hacer caso al llamado de la autoridad.

“Aquí mostramos que el 87 por ciento de las empresas, de los negocios a los cuales hemos acudido cumplen con la normatividad, y el 13 por ciento no cumple. Este comportamiento ha ido variando también debemos decirlo, cada vez vemos más cantidad de empresas que cumplen decididamente. El cincuenta por ciento cuando llegamos ya estaban cerrados”.

Destacó que entre las empresas que no quisieron cerrar, el 28 por ciento corresponden a la Industria Automotriz, 17 por ciento a la textil y el 15 por ciento al comercio de productos no esenciales. (Por: Arturo García Caudillo)