En la escuela Secundaria 56 mixta Juana de Asbaje, ubicada en la zona centro de Guadalajara, se estima que entre el 15 a 20 por ciento del alumnado no ha podido seguir las clases en línea debido a la falta de instrumentos como tabletas o computadoras y a la accesibilidad a internet, estima su director, Manuel Maciel Saldierna.

“Nos lleva a considerar un porcentaje de éxito de la propuesta de alrededor de un 70, 75 por ciento. El otro porcentaje entra como lo decía en un inicio, una parte tiene que ver con la accesibilidad que es alrededor de un 15 por ciento y el resto lamentablemente son familias que no se han puesto de acuerdo, que no han verificado que las escuelas si están trabajando”.

La secundaria Juana de Asbaje tiene 800 alumnos en los dos turnos y debido a su ubicación alberga a niños y jóvenes de diferentes estatus y problemática, desde comerciantes hasta aparta-lugares. (Por Claudia Manuela Pérez)