Tras suspenderse toda la actividad del futbol mexicano de este domingo, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, se reunió esta mañana con autoridades de Querétaro en el marco de la investigación que se sigue sobre los hechos violentos registrados ayer en el Juego de Gallos Blancos contra Atlas, y el gobernador de ese estado, Mauricio Kuri, presento un balance de la trifulca en el estadio la Corregidora.

“El saldo de estos hechos al momento son los siguientes, hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria, 24 son hombres y 2 mujeres, de esos 26 3 ya fueron dados de alta, de los 23 aún hospitalizados, 3 se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad; le quiero hablar de frente a la sociedad queretana y a todo el país condeno y lamento muchísimo lo sucedido”.

Versiones extraoficiales afirma que si hubo muertos, aunque nadie da nombres, aquí la voz de un aficionado que estuvo presente en el estadio.

“Nos apedrearon y tardamos como una hora en poder salir del estacionamiento porque nos tenían todos acorralados y la policía no hizo nada ¿Venías con más personas? Sí, ¿Dónde están? están por aquí, ¿Todos están bien? Sí de nuestra van todos salimos bien pero golpeado, ¿Amigos? Si pero no venían en nuestra van, incluso uno cercano falleció, pero prefiero no decir su nombre”.

Por otro lado, esta mañana familiares de los heridos ya pudieron ingresar a los hospitales a verlos; como detalla, Salvador Silva, papa de uno de los señalados como graves.

“Es de los que están más gravecitos, mi hijo, porque ahorita ya van muchos de salida, pero hay como unos 3 o 4 que sí están un poquito golpeados a esos si los van a dejar aquí 2 o 3 días, dependiendo de lo que el doctor nos diga que es conveniente, pero ya varios, no se sin como 14 los que hay aquí y creo que se van como 10”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)