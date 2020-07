A casi dos meses de que un manifestante le prendió fuego, el policía municipal de Guadalajara, Rodolfo Exaul Velarde Alba, aún no logra recuperarse del todo.

El elemento fue operado de la quemadura que sufrió en cuello y espalda y se recupera satisfactoriamente.

Sin embargo, aún debe esperar una operación de rodilla por la fractura que sufrió tras caerle su motocicleta encima.

“Todavía traigo lo que es una rodillera ya que en el momento de lo del accidente me lesioné también la rodillera. Ahorita pues a la espera de que me confirme el doctor para cuando me operaría ya que por la fractura no me puede operar todavía hasta que no me solidifique.”

Sin embargo, el policía Rodolfo Exaul asegura estar desesperado por regresar a patrullar las calles.

Este miércoles el Ayuntamiento de Guadalajara le entregó un reconocimiento al valor policial. (Por José Luis Escamilla)