Pese al buen partido que brindaron con la Selección Mexicana en Tokio los atacantes: Alexis Vega y Uriel Antuna, al Guadalajara no le viene bien pensar en ellos ahorita que no están con el equipo, indica el lateral, Jesús Chapo Sánchez.

“Creo que pensar en los seleccionados no nos viene bien, sabíamos que íbamos a empezar el torneo sin ellos, sabemos también que son jugadores importantes pero que sin duda alguna tenemos jugadores que pueden suplirlos y pueden hacerlo bien también, lastimosamente no se dio el resultado”.

Después de debutar con una derrota en casa, las Chivas visitarán el viernes al Puebla y la directiva poblana anuncio que podrá ingresar el 30 por ciento del aforo al estadio Cuauhtémoc para este encuentro de la fecha 2.

(Por Manuel Trujillo Soriano)