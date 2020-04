Comerciantes de pitayas y guamúchiles no sólo serán cambiados de sede, de las Nueve Esquinas a la Plazoleta de Mexicaltzingo, sino que enfrentan otras complicaciones como el surtir sus productos. Y es que afirman, por la contingencia, hay complicaciones en la transportación de mercancías.

La mayoría de las frutas llega de Zacoalco, Techaluta, Tolimán o lo más cerca, Ixcatán en Zapopan.

Habla Lorena, comerciante de la zona.

“Si no están dejando subir a las personas, nada más nos mandan la mercancías abajo en la cajuela del camión y la persona no puede subir. Entonces eso está mal”.

Mencionó que la situación provoca malos manejos con el traslado de los productos.

Por su parte, comerciantes del Mercado Mexicaltzingo piden a la autoridad que la instalación de estos comerciantes de pitayas, no de pie a que luego el ayuntamiento permita se instalen ambulantes o tianguis, lo que acabaría con las ventas de los comerciantes formales en el mercado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)