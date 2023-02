Al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna se le debió juzgar en México y no en Estados Unidos, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es una llamada de atención para la justicia mexicana porque se debió juzgar aquí. Nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido. Pero sobre todo la desconfianza, ya no tanto, ahora, en el Ejecutivo, sino la desconfianza que hay en el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial necesita reformarse”.

Incluso, hizo un llamado a la ministra presidente Norma Lucía Piña, a los ministros de la Corte y a los consejeros de la Judicatura, para que expliquen por qué descongelaron las cuentas bancarias de la esposa de García Luna. Al mismo tiempo, recordó que el ex funcionario aún está a tiempo de declarar y no estaría mal que informara, pues así conoceríamos toda la verdad y él lograría una rebaja en su condena. (Por Arturo García Caudillo)