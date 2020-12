La familia de María Fernanda Peña Álvarez Ugena, fallecida en el accidente vial causado por el futbolista Joao Maleck en 2019, por medio de su abogado acusó irregularidades en torno a la liberación de este personaje, al señalar que no se le dictaron medidas cautelares como marca el proceso.

El litigante José de Jesús López Lucano señaló que a Maleck se le debieron imponer restricciones de movilidad, pero fue una omisión grave por la celeridad para la liberación del implicado el 15 de diciembre:

“Solicitamos al Consejo de la Judicatura o al Poder Judicial que a través del área de Visitaduría inicie una investigación a la juez que emite este acuerdo, dado esta responsabilidad con la cual se emitió y con lo cual incluso hoy el señor Junior pudiera estar celebrando el Año Nuevo en Las Vegas si así fuera dado a que no tiene restricción alguna de salida o de movilidad”.

Señalan que la apelación a la libertad de Maleck de momento no ha sido atendido por el Poder Judicial. (Por Héctor Escamilla Ramírez)