Muy emocionada se encuentra la tapatía Sofía Viansce Hernández Carranza luego de obtener bronce en el Panamericano de Judo en Río de Janeiro, Brasil.

Apenas con 15 años sueña con seguir triunfando, aunque acepta que no es fácil el brinco de estar compitiendo nacionales y de pronto interncional.

“Todo ha sido un proceso, primero los estatales, luego nacionales y después a nivel internacional en el Pana, sí fue un brinco importante, como de que ya estoy en competencia internacional, ha sido duro, pero he disfrutado mucho a la vez ha sido de aprendizaje con días buenos y malos a la vez”.

Agrega que fundamental es “es el apoyo de toda mi familia de mi entrenador que me dan la fuerza para seguir, tendré en puerta los Juegos Nacionales en Campeche y debo ganar el oro”. Después la joven jalisciense tendrá un Mundial de Judo en Perú en el mes de agosto.

Sofía espera cumplir 16 años, para poder aspirar a ingresar al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. (Por Martín Navarro Vásquez)