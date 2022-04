A partir del primero de mayo ya no habrá semáforo epidemiológico y se emitirán nuevas medidas sanitarias para centros de trabajo, anuncia el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“También hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, este que esta vigente termina el primero de mayo, ya no lo emitiremos; y lo segundo es, el lineamiento de seguridad sanitaria en los campos de trabajo que emitimos cuando entramos a la etapa de nueva normalidad, que contempla una serie de indicaciones también va a emitirse una nueva versión, quitamos varias cosas que fueron definitivamente de muy poca utilidad como los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera, que siempre recomendamos no utilizar. Y ahí está también algunas recomendaciones sobre el cubrebocas en este sentido”.

Los nuevos lineamientos se emitirán en próximos días, en tanto que el comunicado diario sobre cifras covid se emitirá sólo una vez a la semana. (Por Arturo García Caudillo)