El pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco aprobó de manera unánime que para proteger la salud de la ciudadanía y de los empleados, toda la estructura suspenderá labores a partir de este miércoles 18 de Marzo, para regresar a trabajar hasta el próximo lunes 6 de Abril.

La resolución considera que las próximas dos semanas y media serán inhábiles, por lo que se suspenden términos y plazos.

Sin embargo el Presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, aclara que no son vacaciones.

“Debe de haber guardias en cada una de las materias, sobre todo en la penal, eso sin duda no se va a paralizar la justicia, pero sí hay que ser muy puntuales: los trabajadores desde magistrados hasta meritorios, todo el personal operativo va a estar en su casa. No es una temporada de vacaciones, es una temporada de resguardo”. (Por José Luis Escamilla)