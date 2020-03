Ni la inseguridad asusta a los entrevistadores del INEGI aunque les toque recorrer las colonias más peligrosas.

A Sandra Torres le toca encuestar domicilios de la colonia Las Huertas y a pesar de que presenció la balacera del viernes y el hallazgo de un cadáver este miércoles, hoy nuevamente se mueve en esta conflictiva colonia de San Pedro Tlaquepaque.

“Yo creo que la actitud de la gente es muy comprensiva hacia nosotros, por lo menos aquí en esta zona. Son así de pásate hija no te vaya a pasar algo. El día de la balacera me guardaron en la tienda, no me dejaron salir hasta que terminó de oírse las ráfagas, entonces la verdad es que por lo menos aquí la población se ha portado muy bien con nosotros.”

Este miércoles Notisistema pudo acreditar por lo que tuvieron que pasar tres entrevistadores del INEGI quienes no pudieron hacer su trabajo porque las calles que debían visitar estaban acordonadas tras sendos hechos violentos. (Por José Luis Escamilla)