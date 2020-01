Luego de la denuncia de vecinos del conjunto habitacional Mariano Otero, hecha ayer a Notisistema sobre la presencia de paracaidistas en su colonia, lo que había incrementado el número de asaltos y robos en la zona de la Expo Guadalajara, esta mañana personal del Ayuntamiento de Guadalajara entre Policías y Mejoramiento Urbano, retiraron las chozas y muebles que había sobre la banqueta.

Sin embargo los vecinos piden que también los terrenos de futbol abandonados se limpien y sean atendidos, pues ahí suelen refugiarse muchas de estas personas:

“Compraron, a mi me consta que han venido a hacer pruebas a la tierra, pues me imagino que para poder construir, pero han sacado agua, entonces yo quiero pensar que es por eso que no han podido construir, hay vigilantes, hay de seguridad, pero pues lo utilizan como estacionamiento”.

Por cierto más tardó la autoridad en retirar a estos paracaidistas que ellos en reacomodarse nuevamente enfrente, en una pensión de tráileres. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Cortesía Vecinos)