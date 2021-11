A principios del próximo año inician los trabajos de la Línea 4 del Tren Ligero, para lo cual destinará el Gobierno del Estado 100 millones de pesos en su presupuesto del 2022, informa el jefe de gabinete, Hugo Luna.

Reitera que a pesar de que aún no cuenta con presupuesto federal, no se solicitará un crédito para la Línea 4 y más bien hay acercamiento con la Iniciativa Privada.

“En caso de linea cuatro no está contemplado ningún crédito reiterar, que en general el acuerdo que hoy tenemos avanzado, que seguimos trabajando y detallando es que habría una aportación importante de la iniciativa privada, otra aportación muy importante del Gobierno Federal y la aportación del Fobierno del Estado, que estaría construida particularmente para los presupuestos 2023 y 2024”.

La Línea 4 tendría un costo de 13 mil 500 millones de pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)