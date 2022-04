Tensión se vivió esta tarde en el basurero de Matatlán luego que el ayuntamiento de Tonalá advirtió que aplicaría la clausura a este vertedero usado como sitio de disposición final de residuos sólidos por la empresa Caabsa.

La diligencia se canceló de último momento, pues a pesar de la presencia de patrullas y policías, un grupo de aproximadamente 100 pepenadores se reunió y advirtió que no permitirían el cierre del lugar. Al no haber garantías para los inspectores, se anunció que el procedimiento se realizará el sábado, que se cumple el plazo máximo otorgado a Caabsa para sacar la basura que este lugar recibió desde noviembre, tras la clausura del basurero de Los Laureles.

En este momento sigue la presencia policiaca pero no se percibe la posibilidad de choque. Matatlán sólo tiene permiso para operar como central de transferencia y no como sitio de disposición final como lo hacía Caabsa. (Por Héctor Escamilla Ramírez)