A punto de ser linchados estuvieron un par de jóvenes, quienes este mediodía en el cruce de avenida Vallarta y la calle Camarena, arrebataron un celular a una mujer; sin embargo, estos sujetos no contaron con que la mujer los corretearía y prácticamente se abrazó a ambos hasta tumbarlos de la motocicleta. Para entonces, varias personas que caminaban por avenida Vallarta entraron en apoyo a la dama, quienes tundieron a golpes a ambos jóvenes, uno de 18 años y otro de 22, quienes quedaron tendidos sangrando y con graves lesiones. La chica afectada explica:

“Porque me quitaron mi teléfono ¿Ibas caminando? No estaba parada en la esquina y llegaron y me lo arrebataron en una moto y se fueron y ya corrí atrás de ellos y agarré al de rojo, se cayeron de la moto y ya quisieron correr… Uno corrió, corren en distintas direcciones y los agarraron / ¿De dónde te salió valor para enfrentarse a ellos? No sé, la inercia… ¿Lograron detener a los dos sujetos? Sí”

Por cierto, la policía de Guadalajara apareció 20 minutos después, ya cuando la gente había detenido, sometido y recuperado el botín de ambos sujetos, quienes por cierto, quedaron detenidos. (Por José Luis Jiménez Castro)