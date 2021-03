Atrapado en una sucesión de conflictos internos ha vivido la organización política Somos, desde su constitución como partido político local en Jalisco, en 2019.

El jueves 12 de noviembre del 2020 el dirigente del nuevo organismo político Somos Jalisco, una fracción local del partido antes conocido como Encuentro Social (PES), Gonzalo Moreno Arévalo, fue removido del cargo ante presunto nepotismo, abuso de confianza y malversación de fondos. Él aseguró que seguía siendo el presidente y hasta la fecha así es reconocido en la página oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).

El Congreso Estatal del partido Somos resolvió el martes 10 de noviembre del 2010, en una reunión donde figuraron 17 de 25 integrantes, separar del cargo a Moreno Arévalo por supuestas anomalías, según informó el secretario de la Asamblea, Leobardo Santiago Ruvalcaba Muñoz. Sin embargo, Moreno Arévalo regresó al cargo luego de interponer recursos legales ante tribunales electorales.

El martes 30 de julio del 2019 el consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el registro de Encuentro Social Jalisco como partido político local, el cual -se aclaró- no tendría nada que ver con ningún otro instituto político a nivel nacional o en otro Estado del País. Con este registro y cambio de nombre, se constituyó posteriormente el partido estatal Somos.

“Ya no es Encuentro Social nacional, es Encuentro Social Jalisco y no mantiene vínculo con el resto de los Encuentros Sociales que pueda haber en el resto de la República”, explicó al periódico Mural el titular del organismo electoral, Guillermo Alcaraz Cross, el martes 30 de julio del 2019, con respecto a la organización que ahora conocemos como Somos.

Encuentro Social Jalisco pudo obtener el registro como partido estatal debido a que en alianza con Morena y el Partido del Trabajo recibió al menos el tres por ciento de la votación válida en los comicios para gobernador de Jalisco en el 2018, cuando apoyó la candidatura de Carlos Lomelí Bolaños y postuló aspirantes en más de la mitad de los distritos y de los municipios del estado.

En sus documentos básicos el partido Somos señala que “las ideas de izquierda y derecha son insuficientes para afrontar el reto generacional. En las necesidades de un nuevo diálogo político, las ideologías dominantes han sido incapaces de acabar con nuestras crisis y guiarnos a un futuro mejor. Ambas han tenido la oportunidad de gobernar, de actuar distinto, sin embargo, sus logros y resultados son escasos, incluso, negativos y violentos”.

Somos señala que “la geometría política es prácticamente disfuncional, barroca, idearios supuestamente liberales o notoriamente conservadores, derecha izquierda, izquierda derecha, han sido probados históricamente y no produjeron cambios profundos ni substanciales. Trascender las categorías ideológicas e impulsar nuevas relaciones y conexiones entre la gente y sus problemas debe ser la verdadera tarea de las doctrinas políticas contemporáneas”.

Después el partido Somos critica en sus documentos básicos a las principales ideologías.

El partido Somos reprocha que “la derecha no ha podido demostrar que los valores morales pueden ser articulados en una sociedad que necesita una transformación profunda. Los conservadores no han podido ver la estructura de injusticia y opresión social en la que vivimos. No solamente el progreso individual y al retorno a la prédica de los valores, mientras se ignoran los perniciosos efectos de la pobreza, el clasismo y el sexismo”.

A la izquierda Somos le critica que “con su discurso paternalista de más beneficios para los pobres, desde luego entiende mejor la necesidad social. Sin embargo, sus anticuadas y fallidas ideas para generar crecimiento y desarrollo económico son verdaderamente irrealizables, no corresponden a la modernidad. Su lenguaje social no los hace más humanos, incluso no solo denotan resentimiento social, sino que lo promueven”.

¿Qué es lo que propone el partido Somos?

Advierte en sus documentos básicos que no propone una lucha de clases, sino una reconciliación y solidaridad entre los jaliscienses: “No una lucha de carácter ideológico, utópico, sino un encuentro basado en la conciencia social y no en el resentimiento social”.

Mañana veremos, en grandes trazos: ¿A quién sirve y a quien representa el partido estatal Hagamos? (Por Pedro Mellado Rodríguez / Fotos tomadas del Facebook oficial de Gonzalo Moreno Arévalo, presidente de Somos)