Este fin de semana se cumplieron tres meses de la balacera en la colonia Las Huertas del municipio de San Pedro Tlaquepaque que dejó saldo de nueve personas muertas, entre ellas dos elementos de la Fiscalía, seis personas que se encontraban privadas de la libertad y Don Sergio, un vecino del lugar.

La señora Cecilia, esposa de Sergio, dice que de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solamente los 18 mil pesos para gastos funerarios, mientras que las becas para sus hijos menores de edad solamente quedaron en promesa.

“Porque me los iban a becar. Y no le han dicho nada? No, no me han dicho nada. Cuando fue la ultima vez que tuvo comunicación con ellos? Pues hace como tres semanas que vinieron a traerme el dinero. Apenas hace tres semanas? Apenas, sí.”

Además de la falta de apoyos para su familia lo que más le duele a la señora Cecilia es que a tres meses de la muerte de su esposo los delincuentes siguen en libertad. (Por José Luis Escamilla)