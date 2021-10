Al asistir al Tercer Informe de Gobierno del mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señala que ya le cansó su juego discursivo de que quiere y respeta a la casa de estudios, pero violenta su autonomía y le quita presupuesto.

“Después de todo lo que vimos que se hizo en carreteras, en asfaltos… ¿En verdad les faltaron 140 millones de pesos que tuvieron que quitarle a la Universidad?. La verdad es que si a mí ya me está cansando eso del discurso de quiero mucho a la universidad, pero la golpeo. Yo creo que ya hay que ser claros, hay que ser con números, hay que ser objetivos”.

Lamentó que en su Tercer Informe el Gobernador no haya dado las gracias a la UdeG por su apoyo durante la pandemia.

Espera que en el presupuesto del 2022 no venga otro atropello para la Casa de Estudios. (Por Claudia Manuela Pérez)