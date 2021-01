En el piso, junto a la zona de ambulancias de la Cruz Verde Dr. Ruiz Sánchez, fue dejado un hombre enfermo que trasladaron unas personas en un auto particular.

Mediante un video, que circula en redes sociales, se observa que paramédicos del puesto de socorros tapatío reclaman a una persona bajar a un hombre envuelto en cobijas y dejarlo en el piso, para después subirse a su vehículo golf y moverse de ahí.

Cuando la persona que se da cuenta que lo están grabando regresa con los rescatistas y justifica el dejarlo en el piso para que sea atendido.

“¡Ustedes son los buenos para apoyarlos!. -¡No de esa manera, eh!. -Pues por eso, ¿qué hago?, a ver, ¿entonces?. ¿Que se me muera en el carro?. -¡Primero no dejarlo en el piso!. -Pos por eso, apóyenme ustedes. -¡No dejarlo en el piso primeramente!. -Pues por eso, está malo. ¡Ustedes lo van a dejar morir!, ¿he?”.

El paciente finalmente fue atendido cuando personal médico salió del área de urgencias para valorarlo. La Cruz Verde tapatía no ha confirmado el padecimiento del enfermo ni a dónde fue trasladado. (Por Aníbal Vivar Galván)