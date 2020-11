Desde que el Ayuntamiento de Guadalajara concesionó, hace dos años, 16 locales de comida localizados en el Jardín Botánico frente al viejo Hospital Civil , nadie se ha acercado a darles mantenimiento y mucho menos apoyo a los comerciantes.

“Pues desde entonces ha sido un batallar porque no hay quien se responsabilize de esta área. O sea, aquí tu puedes observar no son locales comerciales, o sea son prácticamente semi locales porque pues nomás es la la mitad, este… y no hay quien los administre, quien se encargue de que todo esté en orden, que todo esté bien”.

Se trata 16 puestos de comida del Jardín Botánico de los cuales sólo están en servicio nueve, los demás permanecen sucios y abandonados. (Por José Luis Jiménez Castro)