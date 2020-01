En el último mes en la Unidad de Protección Animal de Guadalajara del parque González Gallo, personas mal informadas dejaron en sus puertas animales abandonados, esperando que sean recogidos por personal de la dependencia.

No obstante, la unidad sólo puede atender casos de maltrato que fueron denunciados y no pueden conservar estas mascotas.

Tan sólo en enero han dejado tres cajas con camadas de perros recién nacidos, de los cuales varios murieron porque se encontraban en malas condiciones y no soportaron en el frío.

El director de la Unidad, Juan Barragán, comentó:

“Llegan y se encuentra el personal con animalitos en cajas ¿no?, la realidad es que tratamos de ver primero las condiciones en las que se encuentran, pero desgraciadamente no son las óptimas, también es cierto sí hemos tratado rescatar, pero no vienen en las mejores condiciones de salud”.

Se informó que por medio de folletos falsos se ha divulgado información errónea sobre las funciones de la Unidad, por lo que piden a la población se acerque a conocer las facultades de este órgano y evitar más animales abandonados en sus puertas. (Por Héctor Escamilla Ramírez) (Foto:Cuartoscuro)