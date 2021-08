De manera individual, este jueves el abogado, Javier Becerra, dio a conocer el amparo mediante el cual la autoridad estatal no lo podrá sancionar si no acude a la verificación responsable.

En su visita a Palacio de Gobierno y con copia al gobernador del Estado, al Secretario General de Gobierno, al Congreso del Estado y a la Policía Vial, el abogado Becerra, explicó.

“Básicamente evidencia que la Secretaría de Movilidad no tiene facultad para aplicar ningún tipo de infracción a ningún ciudadano porque no tiene el convenio de colaboración o coordinación con los municipios, ya sea de Zona Metropolitana o de los 125 municipios”.

Ahora sólo espera que este amparo en contra de la verificación responsable se replique entre más automovilistas. (Por José Luis Jiménez Castro)