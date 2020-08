El argentino Lionel Messi ya está muy decidido a irse del Barcelona, sea como sea. Medios en España señalan que el club a través de sus abogados ya recibió la determinación del astro de no seguir más y buscar una salida pacífica, pero la directiva dio un no rotundo a la intención de abandonar al cuadro catalán. Por lo pronto los abogados también informaron al Barcelona que este domingo, Messi no se presentará a las pruebas de PCR un día antes de que el equipo vuelva a los entrenamientos. (Por Martín Navarro Vásquez)