Cuentas claras piden abogados de diferentes gremios al Consejo de la Judicatura para saber el destino que tuvieron más de mil 592 millones de pesos que forman parte del presupuesto de egresos 2021 supuestamente para mejorar la impartición de justicia en Jalisco.

La presidenta del Just Center Loquitor Pamela Vega Hernández indicó que los recursos se utilizarían para equipar juzgados foráneos, adecuar el tercer piso de la Ciudad Judicial y fortalecer la prevención del Covid, sin embargo no tienen claridad en el uso de los recursos.

“Se etiquetaron varios conceptos como lo son el habilitar y crear nuevos juzgados: concluir el tercer piso de la conocida Ciudad Judicial, un archivo judicial digno para los expedientes de los justificables. También se etiquetaron ocho millones de pesos para juzgados foráneos, para habilitar a los juzgados foráneos”.

Los representantes de al menos cuatro gremios de abogados anticipan que promoverán un juicio político contra los cuatro consejeros de la judicatura.

Aseguran que se han acercado al Consejo para pedir cuentas pero no los han recibido. (Por José Luis Escamilla)