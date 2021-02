La señora Josefina de 68 años se quedó sin recoger su tarjeta verde del programa Mi Pasaje en el día que le tocaba porque se contagió de Covid; ahora, ya aliviada resulta que la dieron de baja del sistema.

“Primero estaba mi salud. No sabía si iba a morir o a vivir, estaba pasando por situaciones difíciles. Hoy que vengo me dicen que estoy dada de baja porque no vine, entonces yo les digo, ¿Dónde está la cordura?”.

Doña Josefina, como muchos otros beneficiados del programa Mi Pasaje que también se quedaron sin recoger su tarjeta verde tendrán del 22 al 26 de marzo para poderlo hacer; siempre y cuando hayan sacado su cita y justifiquen el por qué no acudieron el día que les tocaba. (Por José Luis Jiménez Castro)