El presidente de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, abrió la puerta a la contratación de una nueva deuda para enfrentar la contingencia por el coronavirus en la entidad.

Sin precisar montos, aunque extraoficialmente se habla de mil millones de pesos, el legislador sostuvo que ante la contingencia no se fijarán en el monto ni las complicaciones financieras a largo plazo, sino por la urgencia de contener la propagación y los apoyos para las personas afectadas en sus ingresos con la suspensión de actividades.

“Nosotros estamos solicitando al ejecutivo que por medio de deuda de corto o largo plazo, de manera inmediata, empiece a instrumentar medidas que no tengan restricciones económicas para enfrentar esta contingencia”.

Caro Cabrera afirmó que no ve otra vía para que el estado obtenga los recursos que necesita, aunque esa cifra tampoco se ha hecho pública, ni los esquemas de apoyo financiero. (Por Mireya Blanco)