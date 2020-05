El productor teatral Juan Torres, asegura en entrevista con Notisistema, que si los teatros abren con limitaciones en el número de butacas a la venta, no será redituable. Sin embargo considera necesario reactivar los recintos.

“Ahorita salió un borrador, se filtró, porque no es oficial, en donde hay una propuesta que cuando nos den chance de volver a abrir, de tener una tercera parte de los teatros, eso para una obra como La Jaula de las locas y para la mayoría de las obras de mis productores compañeros, colegas con los que he estado en contacto es inviale, no salen los números, mi Paco. Lo que yo voy a hacer es un riesgo y es una apuesta, sabiendo que el primer mes, el segundo mes o el tercer mes, pues a lo mejor, voy a generar pérdida, pero es muy importante que cuando nos den luz verde, volvamos a abrir los teatros”.

Juan Torres espera que después de la pandemia se le de a las artes escénicas, la importancia que merece. (Por Paco Morales / Foto: Cuartoscuro.com)