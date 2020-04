Vecinos de Chulavista y Haciendas Santa Fe en Tlajomulco afirman que no han visto en días una patrulla que llame la atención a las personas por no portar cubrebocas, no obstante, la mayoría de peatones de estos barrios populares lo traen por convicción. En los negocios acatan no atender si el cliente no porta cubrebocas y quienes no lo llevan, la excusa más común es que salieron rápido de su casa para un mandado y se regresaban:

“La gente entra con sus cubrebocas y no, no hay problema, incluso hasta me lo compran”

“Aquí yo no permito que vengan si cubreboca a comprarme, el que no trae, va pa’tras. Pues hubo una señora que nada más lo que me dijo pues deme uno, no pos’ oiga. Ahorita la ley es que traiga su cubreboca”

“Oiga ¿por qué no trae cubrebocas? A porque a eso vine, a comprar?. Ey, vine a comprar. NO, no deja pasar si uno no lleva cubrebocas”.

En un recorrido se aprecia que el verdadero problema de Tlajomulco no es en las colonias populares, sino en los fraccionamientos cerrados: Senderos del Valle, Real del Valle, Jardines del Edén, Valle Dorado, donde las personas creen que como las unidades no ingresan, nadie les amonestará por no acatar las medidas sanitarias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)