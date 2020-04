Finalmente, y a pesar de que amenazaron con no asistir, los cuatro grupos parlamentarios de oposición en el Senado decidieron participar de la sesión del Pleno programada para este lunes, y en la cual se discutirá y aprobará la Ley de Amnistía.

Es la voz del coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Por supuesto que no es una estrategia fallida, es un posicionamiento claro de cuatro grupos parlamentarios del Senado para advertir que no les acompañaríamos si no ponían otros temas. Hoy los integrantes de la Mesa Directiva dieron la primera batalla en la mañana, no quisieron. Y lo peor que podemos hacer como parlamentarios y queriendo a México como lo queremos es no asistir a buscar que en el Pleno se puedan subir los temas. Casi yo te aseguro que no van a querer, pero eso no quiere decir que dejemos a un lado la voz de muchos millones de mexicanos que quisieran ver un acuerdo”.

Y es que la condición que puso la oposición para asistir, fue que se incluyeran otros temas para ayudar a enfrentar la crisis económica y sanitaria que vive el país y se retirara la minuta de la Ley de Amnistía. (Por Arturo García Caudillo)