Saldo de tres personas muertas y ocho más heridas deja un fuerte accidente vehicular ocurrido en la zona norte de Jalisco.

El percance ocurrió sobre un camino en plena zona serrana, que va al poblado de San Miguel Huaxtita del municipio de Mezquitic.

La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco informa que no les fue requerido el apoyo pero las autoridades locales indicaron que un vehículo del que no hay mayores características cayó a un barranco.

En la unidad viajaban once personas de las cuales tres murieron en el lugar: dos adultos y un menor de edad, mientras que los otros ocupantes resultaron heridos y debieron ser rescatados.

Por otra parte sobre la autopista que conduce de Tepatitlán a Guadalajara un tráiler se volcó y el chofer resultó herido.

Hay restricciones para circular en sentido Tepa Guadalajara. (Por José Luis Escamilla)