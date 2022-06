El de este martes es otro accidente laboral que pudo evitarse

El accidente ocurrido este mediodía en el mercado de abastos que cobró la vida de un hombre que se electrocutó mientras impermeabilizaba es uno más de tantos que pudieron haberse evitado al estar trabajando.

El comandante de bomberos Guadalajara José Ramírez señala que el hombre siniestrado no contaba con equipo de protección que quizá le pudo haber salvado la vida.

“Yo estuve platicando con uno de ellos y manifiestan que fueron contratados como tal para hacer este tipo de trabajo más no se ve algún tipo de seguridad como casco, guantes y demás no lo tienen”.

En otras ocasiones se han documentado accidentes donde los pintores tocan con sus garrochas los cables de alta tensión, o bien otros que se dedican a la limpieza de cisternas y aljibes que terminan intoxicados o electrocutados.

La recomendación es que siempre estén capacitadas las personas contratadas para estas labores. (Por José Luis Escamilla)