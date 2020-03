Luego que cinco menores sufrieron fracturas en los juegos de un parque de la colonia 8 de Julio, rehabilitado por el ayuntamiento tapatío, la autoridad afirmó que no se han detectado riesgo en otras áreas verdes remozadas por el municipio.

El director de Proyectos del Espacio Público, Carlos Hernández Díaz, atribuyó los accidentes a descuidos de los propios menores al usarlos y no al corcho colocado bajo las estructuras infantiles.

“No hemos tenido ningún reporte en ningún otro parque, con respecto a alguna lesión o alguna fractura en ninguno de los juegos, estos juegos los venimos haciendo en el ayuntamiento desde alrededor de tres años y medio”.

El funcionario mencionó que colocarán señalética para que los niños, particularmente los de una escuela contigua, hagan buen uso de ellos.

Aunque vecinos del parque Niño Artillero afirmaron que la autoridad acudió a hacer reparaciones, el funcionario afirmó que, al revisar las instalaciones, no encontraron desperfectos, por lo que insistió que los accidentes fueron responsabilidad de los propios infantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)