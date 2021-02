El precandidato a la alcaldía de Guadalajara por el partido Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla no niega la relación de este nuevo instituto político en Jalisco con el Grupo Universidad y con Raúl Padilla López.

El que fuera rector de la Universidad de Guadalajara asegura que no se trata de ocultar nada y tampoco rechaza la intervención de Raúl Padilla, en la toma de decisiones de ese partido político.

“No exactamente, yo ahí es justamente donde daría los matices del caso. Si yo te dijera que no tiene nada que ver Raúl Padilla, pues también te estaría diciendo una cosa que no es tal, pero el hecho de señalar como una especie de única voluntad, pues tampoco… está alejado de la realidad, esto no es así”.

Tonatiuh Bravo Padilla era, hasta la semana pasada, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. (Por Claudia Manuela Pérez)