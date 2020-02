El Gobierno de Jalisco entregó ayer el convenio de No adhesión al INSABI, pero con un acuerdo de coordinación, aclara el gobernador Enrique Alfaro.

“El convenio que nosotros firmamos es de No adhesión, pero con un modelo de coordinación integral con el INSABI, es decir no es cada quien su rollo, sino como nos coordinamos, el documento que enviamos está en los términos que hablamos antier con el equipo del INSABI, las propuestas que ellos ya habían aceptado están incluidas, eh yo no veo razón por el cual no se firme”.

Reitera el mandatario que una vez firmado el convenio dará a conocer los detalles. (Por Claudia Manuela Pérez)