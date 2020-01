El proyecto de la Línea Cuatro del Tren Ligero está en la etapa de registro en Hacienda, y en la liberación del derecho de vía, aclara el gobernador, Enrique Alfaro, luego de señalar esta mañana ante el Colegio de Ingenieros Civiles que la obra ya había comenzado.

Destaca que la próxima semana habrá definiciones importantes.

Confió en que vamos a sacar el tema adelante, me reúno el martes con el Secretario de Comunicaciones en Puerto Vallarta, uno de los temas centrales es ese y lo que les puedo decir es que vamos bien en el tema en Hacienda, eh confío en que se resuelva y si no vamos a hacer algo nosotros pero lo vamos a hacer. Vamos a arrancar este año es mi compromiso. El trazo ya está definido, el proyecto está definido desde la cabecera municipal de Tlajomulco hasta la zona de Miraavalle.

El mandatario no quiso adelantar costos. En septiembre del año pasado había señalado ocho mil millones de pesos para Línea Cuatro y 150 millones aparte para los estudios. (Por Claudia Manuela Pérez)