El cantautor José Luis Perales habló en exclusiva con Notisistema sobre su nuevo disco “Mirándote a los ojos” y de la gira “Baladas para una despedida”, que representa el adiós definitivo de los escenarios, sin embargo no dejará del todo la carrera, ya que volverá a sus inicios de composición y escritura.

“Ha sido fácil sobre todo cuando tienes otras ocupaciones en qué ocupar el tiempo, nunca me ha gustado cuando el jubilado no tiene nada qué hacer, me parece muy triste, pero si el que se retira va y se retira para hacer otras cosas que le siguen entusiasmando, me parece que es lo que hay que hacer. No me pone triste, al revés y sobre todo, en un momento en el que la gente me está demostrando tanto cariño a través de esta gira, que por un lado me da un poco de pena, pero por otra parte digo no, ya no hay que dar marcha atrás”.

José Luis Perales presentará este espectáculo de despedida en Guadalajara en el Auditorio Telmex el próximo 17 de marzo. (Por Paco Morales)