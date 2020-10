Recargar una tarjeta del transporte urbano en una tienda Oxxo no es nada del otro mundo.

Simplemente llegar y solicitárselo al empleado, aquí una de estas.

“Llega y me pide una recarga para su tarjeta, le cobro la cantidad que quiere recargar y luego ya la máquina me dice ponga su tarjeta, la pongo, le doy su ticket con lo que recargó y ya tiene su dinero en su tarjeta -¿No es una máquina tal cual, ¿Es una maquinita? Ajá, esta ¿Se le cobra alguna comisión? No hay comisión”.

No obstante, empleados de estas tiendas de conveniencia reconocen que aún falta socializar el programa porque mucha gente aún no lo conoce. (Por José Luis Jiménez Castro)