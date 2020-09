El veterano delantero de las Chivas, Oribe Peralta, aseguró que aunque ha jugado poco con el Guadalajara desde que llegó como refuerzo, trata de compartir sus experiencias dentro y fuera de la cancha con los jugadores más jóvenes, porque hay algunos que no tienen buenas bases.

“En muchos clubes les da igual como lleguen a primera división por eso hay compañeros que se deslumbran con el éxito, se compran coches, hacen un montón de tonterías pero porque no hay buenas bases, porque no les enseñas que primero es lo que te deja, primero es el deporte, la disciplina, el trabajo, y después ya habrá tiempo para divertirte”.

El “Cepillo” Peralta poco a poco recupera la forma física tras haber tenido coronavirus, por lo pronto, en la jornada anterior jugó con el equipo sub-20.

(Por Manuel Trujillo Soriano).