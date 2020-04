La entidad puso el ejemplo al aplicar con bastante anticipación las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus, por lo que no se vale el pretendido arribo masivo de turistas de Jalisco que decidieron no respetar la cuarentena, lamenta el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García.

“Y la verdad es de que no solamente yo estoy no molesto, disgustado y también gran parte de los ciudadanos de Nayarit porque hemos un gran esfuerzo en cuidarnos. Nos hemos encerrado en nuestras casas, hemos evitado el saludo a nuestros padres, hemos evitado darle el beso a nuestros hijos por seguridad en salubridad”

Confirma que los turistas están siendo devueltos como sucedió en Sayulita, donde incluso ya hay personal de seguridad pública del Estado y de la Guardia Nacional. (Por Gricelda Torres Zambrano)