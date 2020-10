La actriz Susana Alexander aprovecha el confinamiento por la pandemia para poder aprender de tecnología, al grado que ya se considera toda una youtuber, así lo mencionó en exclusiva para Notisistema:

“Yo muy bien, muy contenta, porque como soy un ser no muy sociable, a parte lo que se me ocurrió para regalarle a la gente algo bello hacer un “Rincón de la cana al aire” así se llama, y son cápsulas, pequeñas cápsulas, tuve que aprender a filmar y todo eso, no, no sabe, ahora ya soy una youtubera cualquiera.”

Susana Alexander junto a Roberto D’Amico ofrecerán un show de poesía vía streaming titulado “Viaje al corazón de las palabras” este sábado 10 de octubre. (Por: Katia Plascencia Muciño)