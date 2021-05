El Acuaférico que iniciará operaciones la próxima semana ha sido inaugurado en tres ocasiones, ya funcionaba en algunos bloques y sólo le faltaba concluir un tramo y no solucionará el problema de dsabasto de agua en la ciudad, señala el profesor e integrante del Centro de Estudios Estratégicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, José Antonio Gómez Reyna.

“No pues esta obra no es nueva, ya tiene tiempo, ya se ha inaugurado tres veces el Acuaférico lo que faltaba nomás un pequeño tramo, pero como lo hemos dicho anteriormente verdad, un Acuaférico no entra en operación cuando terminas de cerrarlo, sino que se puede operar a través de válvulas y aquí el gran problema que seguimos viendo es que la ciudad de Guadalajara sigue creciendo de una formas desmedida, tanto horizontal como verticalmente”.

Reitera que una de las soluciones para el abasto de agua en la ciudad es reciclarla y aprovechar el agua de lluvia. (Por Claudia Manuela Pérez)