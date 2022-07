Diputados locales se comprometieron a que hoy mismo se darán a conocer los resultados de las evaluaciones de las aspirantes a dirigir el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. En total son 21 mujeres quienes buscan el cargo, luego que una de las participantes declinó en el proceso y otra más no se presentó.

A las candidatas se les hará un examen escrito, uno oral y además deberán presentar un ensayo.

Este sistema de evaluación ha sido blanco de críticas por parte de organismos civiles porque no es el que plantea la ley y no fue propuesto desde la primera convocatoria. Habla del tema la legisladora Celenia Contreras.

“Yo no lo llamaría flexibilizar, yo creo que es de alguna manera conocer mejor el perfil de las aspirantes, nosotros pues estamos viéndolo con muy buenos ojos, sabemos que conocemos el perfil de las aspirantes, todas son académicas, mujeres muy preparadas”.

El proceso de elección de presidenta del ITEI ha estado envuelto en polémica por acusaciones de reparto de cuotas entre partidos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)