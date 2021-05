Ante la imposibilidad de hacerlo por teléfono porque las líneas están saturadas o simplemente no responden, familiares de personas postradas han acudido a la Secretaría del Bienestar a inscribirlas para ser vacunadas contra el Covid a domicilio, como Javier, quien vino a registrar a su suegra.

“El 27 de febrero se cayó y está en cama, entonces, no la podemos mover mucho todavía -¿Qué edad tiene su suegra?- 84 años -¿Y la viene aquí a inscribir a la Secretaría?- Sí -¿Se ha comunicado a los teléfonos?- Sí, pero no contestan”.

La Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal se localiza sobre la calle Lerdo de Tejada 2466 casi esquina con Calderón de la Barca en la zona de la colonia Arcos. (Por José Luis Jiménez Castro)