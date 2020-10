Esta mañana las oficinas de la Secretaría de Transporte, dueños de camionetas Urban levantadas en dos operativos por presentar el servicio de transporte sin tener autorización, no solo acuden para rescatar sus vehículos, sino pretendiendo que las autoridades los regularicen ante la falta de camiones en colonias de Zapopan y Tlajomulco, sin embargo el director general de supervisión de transporte de la secretaría del ramo Isaías Ramírez precisa los motivos de la irregularidad en estas camionetas Van .

“Nosotros no tenemos problema con que se preste el servicio, el problema es que se preste de manera irregular, que no cumplan con los requisitos que se necesitan para el transporte como lo es el seguro, que acrediten la propiedad que pasen una revista mecánica”.

En total en dos operativos se levantaron nueve camionetas Urban por prestar el servicio de transporte sin autorización. (Por José Luis Jménez Castro / Foto: Juan Martínez)