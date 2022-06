El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusa al coordinador de los senadores priístas, Miguel Ángel Osorio Chong, de dividir al partido y usar la misma narrativa que el Gobierno Federal.

“Yo creo que es lamentable que un compañero correligionario adopte la misma postura que tiene el gobierno de la República de dividir a la oposición, de atacar a la oposición y de pretender dividir al PRI. Y no hay que caer en el juego de Morena, no hay que hacerle el caldo gordo a Morena, lo que quiere Morena es generar distractores para que estemos hablando de otra cosa y no que el país se les cae a pedazos, se les derrumba este país entre las manos y es lamentable. Lo peor que le pudo haberle pasado a México es Morena, es una tragedia y una desgracia para el país”.

En cuanto a los ex presidentes del partido que también están pidiendo su renuncia, aseguró que el Consejo Político Nacional no va a permitir que ningún priista, por más importante que se sienta, divida al PRI, y aunque los respeta, no tiene más remedio que reconocer que hoy parecen aplaudidores del gobierno. (Por Arturo García Caudillo)