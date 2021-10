Una familia está en el limbo por lo que aparentemente se trataría de un berrinche de algún funcionario de la Fiscalía Estatal.

Mayra Wiggs vive en los Estados Unidos y el martes de la semana pasada le avisaron que su mamá había fallecido en su domicilio de la colonia Constitución producto de una enfermedad.

Mayra acusa que a casi dos semanas del fallecimiento y que se acreditó que se trató de una muerte natural, es hora que no le devuelven el cuerpo de su mamá.

“Yo no sé si esperan que les demos dinero. No sé si sea por berrinche, no sé si sea porque somos ciudadanos americanos. No sé pero el trato que nos han dado en la Semefo y el trato que nos han dado en el ministerio público la verdad deja mucho que desear. Hemos seguido con todo el protocolo, les hemos entregado todos los papeles”.

Lo peor es que por causas desconocidas el agente del ministerio público aseguró la casa de la colonia Constitución donde falleció la mamá de Mayra.

Aunque no se trata de la escena de un crimen la finca sigue en posesión de la fiscalía.

Así pues esta familia está sin casa y sin el cuerpo de su mamá. (Por José Luis Escamilla)